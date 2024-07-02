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  • На окупованій Донеччині залишиться тільки 14 працюючих шахт
Ольга Романова
редактор
11:24, Сьогодні
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На окупованій Донеччині залишиться тільки 14 працюючих шахт

На окупованій Донеччині залишиться тільки 14 працюючих шахт

Дві з шістнадцяти діючих шахт на окупованій Донеччині незабаром переведуть до режиму підтримки життєзабезпечення.

Про це повідомив так званий «в.о.міністра вугілля та енергетики днр» Денис Єпіфанов.

«Видобуток вугілля ведуть 16 шахт усіх форм власності.72 вугледобувні підприємства підтримуються в режимі життєзабезпечення для підтримки гідрогеологічної безпеки і чекають на своїх інвесторів, ще два — незабаром буде переведено в такий же режим», — сказав Єпіфанов. 

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#ДНР #шахти
Ольга Романова
редактор
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