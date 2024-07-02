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Сирський відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють" на Донеччині
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відвідав штурмову бригаду Нацполіції "Лють" на Донеччині
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців та дії ворога на певних ділянках фронту. Заступник командира бригади Максим Казбан також доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.
Головнокомандувач та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті", які мужньо та героїчно проявили себе у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
"Ваша відвага та самовідданість є прикладом для наслідування. Дякую за службу. Разом до перемоги!" – наголосив Сирський.
Нагороди бійців "Люті"
Фото: Нацполіція
Бійці "Люті"
Фото: Нацполіція
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