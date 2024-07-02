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  • Після завершення ремонту водогону відновлено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки
Ольга Романова
редактор
14:58, Сьогодні
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Після завершення ремонту водогону відновлено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

Після завершення ремонту водогону відновлено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

Ремонт Другого Донецького водогону завершено — фахівці вже розпочали заповнювати його водою.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Незабаром водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде відновлено у повному обсязі.

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#Слов'янськ #Краматорськ #Дружківка #Костянтинівка #вода #ремонт
Ольга Романова
редактор
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