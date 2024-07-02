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Після завершення ремонту водогону відновлено водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

Ремонт Другого Донецького водогону завершено — фахівці вже розпочали заповнювати його водою. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Незабаром водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки буде відновлено у повному обсязі.





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Ольга Романова редактор