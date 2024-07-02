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  • Дивом залишився живим: на фронті поранено донецького письменника Станіслава Асєєва. - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні

Дивом залишився живим: на фронті поранено донецького письменника Станіслава Асєєва. - ФОТО

Дивом залишився живим: на фронті поранено донецького письменника Станіслава Асєєва. - ФОТО

Письменник та журналіст Станіслав Асєєв, який пройшов через донецький  концтабір «Ізоляція», а тепер воює у 109 бригаді ЗСУ, отримав поранення на фронті.

Про це сам письменник  написав  у соцмережах та поділився світлинами з лікарні.

Дивом залишився живим: на фронті поранено донецького письменника Станіслава Асєєва. - ФОТО, фото-1

"Зі мною знову сталося диво. Цей уламок увійшов мені в шию, не влучив у артерію і застряг у м'яких тканинах. І осколок, який влучив у грудну клітку, не пробив легені. Ще один витягли з вуха", – написав він.

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#Асеєв #поранення #Донеччина
Ольга Романова
редактор
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