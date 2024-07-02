Дивом залишився живим: на фронті поранено донецького письменника Станіслава Асєєва. - ФОТО

Письменник та журналіст Станіслав Асєєв, який пройшов через донецький концтабір «Ізоляція», а тепер воює у 109 бригаді ЗСУ, отримав поранення на фронті.

Про це сам письменник написав у соцмережах та поділився світлинами з лікарні.