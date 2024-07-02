Уряд виділив понад 324 мільйонів на ремонт доріг у Донецькій області

Із резервного фонду держбюджету уряд виділив понад 2,38 мільярда гривень на відновлення автодоріг в прикордонних та прифронтових регіонах. На ці кошти будуть відновлені шляхи, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Донеччину, пише пресслужба Мінекономіки.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення виділити більш як 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у восьми ключових для оборони країни регіонах. Зокрема, Донецька обласна військова адміністрація отримає 324,5 мільйона гривень", – зазначила міністерка.

Вона додала, що кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути.

"Сьогодні, перебуваючи на Донеччині, ми бачимо, що бізнес попри величезні виклики продовжує працювати, демонструючи неймовірну стійкість. Ключові проблеми – пошкодження енергетики, доступ до фінансування, відшкодування збитків для бізнесу, який зазнав пошкоджень під час збройної агресії рф проти України та інші. По кожному із питань шукаємо рішення. Зокрема, перше, щодо покращення логістики, оголосили вже сьогодні. Це внесок в обороноздатність регіону й можливість рятувати тисячі життів", – додала Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;

Донецька область – 324,5 млн грн;

Запорізька область – 350 млн грн;

Миколаївська область – 307,1 млн грн;

Сумська область – 222,2 млн грн;

Харківська область – 502,95 млн грн;

Херсонська область – 224,3 млн грн;

Чернігівська область – 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню.





