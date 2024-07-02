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Ольга Романова
редактор
15:31, Сьогодні

На Донеччині окупанти обстріляли ремонтну бригаду ДТЕК

На Донеччині окупанти обстріляли ремонтну бригаду ДТЕК

Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапили під обстріл в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", – йдеться у повідомленні.

Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.

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#Донеччина #ДТЕК #обстріл #бригада
Ольга Романова
редактор
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