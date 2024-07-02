На Донеччині окупанти обстріляли ремонтну бригаду ДТЕК

Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапили під обстріл в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", – йдеться у повідомленні.

Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.