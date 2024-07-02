15:31, Сьогодні
На Донеччині окупанти обстріляли ремонтну бригаду ДТЕК
Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапили під обстріл в Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи", – йдеться у повідомленні.
Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.
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