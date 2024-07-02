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Ольга Романова
редактор
20:01, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти скинули авіабомбу на Селидове: одна людина загинула, двох поранено, пошкоджено 24 будинки, - ФОТО

Окупанти скинули авіабомбу на Селидове: одна людина загинула, двох поранено, пошкоджено 24 будинки, - ФОТО

Щонайменше одна людина загинула та дві поранені внаслідок обстрілу Селидового.

Місто потрапило під вогонь сьогодні, 2 липня, в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільнім.

Окупанти скинули авіабомбу на Селидове: одна людина загинула, двох поранено, пошкоджено 24 будинки, - ФОТО, фото-1

Наразі відомо, що загинула 63-річна жінка. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

Окупанти скинули авіабомбу на Селидове: одна людина загинула, двох поранено, пошкоджено 24 будинки, - ФОТО, фото-2



За попередньою інформацією, пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.


Окупанти скинули авіабомбу на Селидове: одна людина загинула, двох поранено, пошкоджено 24 будинки, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Селидове
Ольга Романова
редактор
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