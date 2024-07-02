20:01, Сьогодні
Надійне джерело
Окупанти скинули авіабомбу на Селидове: одна людина загинула, двох поранено, пошкоджено 24 будинки, - ФОТО
Щонайменше одна людина загинула та дві поранені внаслідок обстрілу Селидового.
Місто потрапило під вогонь сьогодні, 2 липня, в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільнім.
Наразі відомо, що загинула 63-річна жінка. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.
За попередньою інформацією, пошкоджено 24 будинки і 2 автомобілі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: семеро людей загинули, 49 поранено
Оголошення
09:38, 28 червня
21:11, 24 червня
1
21:11, 24 червня
7
19:31, 20 червня
live comments feed...