На Донеччині з 5 липня розпочнеться евакуація до Волинської області: як подати заявку

Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 5 липня 2024 року обов’язкова евакуація з Донеччини буде здійснюватися до Волинської області.

Евакуація до Волинської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 8 днів (05.07; 13.07; 21.07; 29.07), повідомляє Донецька ОДА.

Щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно:

залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290;

дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзду у м. Покровськ;

оселитися у Волинській області - це безкоштовно.

Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.

Влада надає такі соціальні гарантії:

• безкоштовне житло у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Волинській області або в приватних будинках (сільська місцевість);

• щомісячна виплата допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;

• разова виплата цивільному населенню, яке евакуюється, у розмірі 3600 грн на станції прибуття;

• гуманітарна допомога;

• психологічна допомога;

• медична допомога тощо;

Евакуація — це складно, але необхідно!