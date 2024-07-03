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За добу захисники України знищили 1180 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1180 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб
- танків ‒ 8123 (+16)
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17)
- артилерійських систем – 14712 (+57)
- РСЗВ – 1115 (+1)
- засоби ППО ‒ 876 (+2)
- літаків – 360 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27)
- крилаті ракети ‒ 2336 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63)
- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).
Дані уточнюються.
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