На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, 9 поранено

За 2 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Селидовому і Нью-Йорку. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 351 людину, у тому числі 34 дитини.

Покровський район. Курахівська громада зазнала численних обстрілів: у Гірнику поранено людину, пошкоджено 4 приватних і 3 багатоквартирних будинків; у Гострому пошкоджено двоповерхівку; в Острівському пошкоджено 7 приватних будинків; під вогнем околиці Курахового, Сухих Ялів і Дальнього. У Селидовому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 24 будинки.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 нежитлові приміщення, обстріляні околиці Райгородка Миколаївської громади. У Костянтинівці пошкоджено 2 промислові будівлі та інфраструктурний об'єкт.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.



