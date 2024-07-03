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  • На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, 9 поранено
Ольга Романова
редактор
10:41, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, 9 поранено

На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, 9 поранено

За 2 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Селидовому і Нью-Йорку.  Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 351 людину, у тому числі 34 дитини.

Покровський район. Курахівська громада зазнала численних обстрілів: у Гірнику поранено людину, пошкоджено 4 приватних і 3 багатоквартирних будинків; у Гострому пошкоджено двоповерхівку; в Острівському пошкоджено 7 приватних будинків; під вогнем околиці Курахового, Сухих Ялів і Дальнього. У Селидовому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 24 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 нежитлові приміщення, обстріляні околиці Райгородка Миколаївської громади. У Костянтинівці пошкоджено 2 промислові будівлі та інфраструктурний об'єкт.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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