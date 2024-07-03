Стало відомо на якому стадіоні буде грати "Шахтар" у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар змінює місце дислокації на домашні матчі єврокубків, хоч залишається в Німеччині. Але тепер ареною українського клубу стане не гамбурзький стадіон, як минулого сезону, а арена Шальке в Гельзенкірхені - Фелтінс Арена (колишня Ауф Шальке) місткістю понад 62 тисячі глядачів.

"Ми, як і раніше, проводитимемо ці матчі в Німеччині, але цього разу в Гельзенкірхені: Шальке дійсно запропонував нам можливість зіграти на їхньому стадіоні", - повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в інтерв'ю RMC Sport.

Він також прокоментував цінність участі у Лізі чемпіонів:

"Це радість і гордість знову брати участь у цьому змаганні, особливо за новою формулою УЄФА. Це ще й фінансове питання, бо проведення цих матчів, перемога в них – це значний внесок для клубу, особливо у такому складному контексті".