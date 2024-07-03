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  • На Донеччині прикордонники знищили два склади з боєприпасами росіян, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:51, Сьогодні
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На Донеччині прикордонники знищили два склади з боєприпасами росіян, - ВІДЕО

На Донеччині прикордонники знищили два склади з боєприпасами росіян, - ВІДЕО

Прикордонники бригади “Помста” за допомогою артилерії знищили ворожі два склади з боєприпасами та гранатомет на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"За останні кілька днів влучними пострілами зі 105-мм гаубиці М101 знищено 2 польових склади боєприпасів, легковий автомобіль та 30-мм гранатомет "АГС-17", який прикривав один зі знищених складів", — ідеться у повідомленні.

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#Донеччина #прикордонники #окупанти #склади #знищення
Ольга Романова
редактор
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