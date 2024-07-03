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На Донеччині прикордонники знищили два склади з боєприпасами росіян, - ВІДЕО
Прикордонники бригади “Помста” за допомогою артилерії знищили ворожі два склади з боєприпасами та гранатомет на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
"За останні кілька днів влучними пострілами зі 105-мм гаубиці М101 знищено 2 польових склади боєприпасів, легковий автомобіль та 30-мм гранатомет "АГС-17", який прикривав один зі знищених складів", — ідеться у повідомленні.
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