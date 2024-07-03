На Донеччині прикордонники знищили два склади з боєприпасами росіян, - ВІДЕО

Прикордонники бригади “Помста” за допомогою артилерії знищили ворожі два склади з боєприпасами та гранатомет на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"За останні кілька днів влучними пострілами зі 105-мм гаубиці М101 знищено 2 польових склади боєприпасів, легковий автомобіль та 30-мм гранатомет "АГС-17", який прикривав один зі знищених складів", — ідеться у повідомленні.