Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1200 російських окупантів

Українські оборонці протягом доби знищили 1200 російських окупантів, 65 артилерійських систем ворога та 2 системи ППО. Такі дані навів Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,

танків ‒ 8132 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,

артилерійських систем – 14777 (+65) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 878 (+2) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),

крилаті ракети ‒ 2342 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,

спеціальна техніка / ‒ 2468 (+4).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту