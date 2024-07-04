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  • На Донеччині російські війська окупували села Сокіл та Восход
Ольга Романова
редактор
10:36, Сьогодні
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На Донеччині російські війська окупували села Сокіл та Восход

На Донеччині російські війська окупували села Сокіл та Восход

За добу 3 липня ворог просунувся і окупував села Сокіл та Восход у Донецькій області.

Про це повідомляє Deep State.

Також просування зафіксоване у Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.

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#Донеччина #окупанти #Сокіл #Восход
Ольга Романова
редактор
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