На Донеччині російські війська окупували села Сокіл та Восход

За добу 3 липня ворог просунувся і окупував села Сокіл та Восход у Донецькій області.



Про це повідомляє Deep State.

Також просування зафіксоване у Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.