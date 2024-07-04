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На Донеччині російські війська окупували села Сокіл та Восход
За добу 3 липня ворог просунувся і окупував села Сокіл та Восход у Донецькій області.
Про це повідомляє Deep State.
Також просування зафіксоване у Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.
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