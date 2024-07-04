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  • На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: три людини поранено, пошкоджено 24 будинки
Ольга Романова
редактор
11:41, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: три людини поранено, пошкоджено 24 будинки

На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: три людини поранено, пошкоджено 24 будинки

За 3 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини — у Дружківці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 220 людей, у тому числі 28 дітей.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки в Острівському, обстріляні Курахове, Гостре, Ганнівка і Дачне. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Дробишевому. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 адмінбудівлі. У Диліївці, Олександро-Шультиному, Білій Горі та Віролюбівці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 1 нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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