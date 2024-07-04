Сили оборони відійшли із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру,

ЗСУ відступили з мікрорайону Канал у Часовому Яру.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у ефірі телемарафону.

“Мікрорайон, в який ворог зайшов, звісно, що утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців і позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені та більш підготовлені позиції, звісно ж, однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій”, – сказав речник.