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  • Сили оборони відійшли із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру,
Ольга Романова
редактор
12:34, Сьогодні
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Сили оборони відійшли із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру,

Сили оборони відійшли із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру,

ЗСУ відступили з мікрорайону Канал у Часовому Яру.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у ефірі телемарафону.

“Мікрорайон, в який ворог зайшов, звісно, що утримувати було недоцільно, адже то загрожувало життю та здоров'ю військовослужбовців і позиції наших захисників були зруйновані. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені та більш підготовлені позиції, звісно ж, однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій”, – сказав речник. 

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#Донеччина #ЗСУ #ЧасівЯр #Каанал
Ольга Романова
редактор
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