На Донеччині за добу окупанти 34 раза обстріляли населені пункти: три людини загинули, 24 поранено

За 4 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Стінках, Завітному і Красногорівці. Ще 24 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Красногорівці. У Кураховому поранено 3 людини, пошкоджено промзону. Численних обстрілів зазнала Селидівська ТГ: в Українську 4 людини поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 9 гаражів; у Вишневому пошкоджено 6 приватних будинків, у Петрівці — 6, у Селидовому — 1.



Краматорський район. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 автівки і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді 1 людина загинула у Стінках. В Іллінівській громаді 1 людина поранена у Клебан-Бику, пошкоджено 8 об'єктів у Тарасівці.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, промислова будівля і нежитлова споруда. У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок; у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



