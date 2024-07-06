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Окупанти скинули на Селидове дві керовані авіабомби: пʼятеро людей загинули, вісім поранено, - ФОТО
Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому — росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.
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