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  • Окупанти скинули на Селидове дві керовані авіабомби: пʼятеро людей загинули, вісім поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:39, Сьогодні
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Окупанти скинули на Селидове дві керовані авіабомби: пʼятеро людей загинули, вісім поранено, - ФОТО

Окупанти скинули на Селидове дві керовані авіабомби: пʼятеро людей загинули, вісім поранено, - ФОТО

Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранено у Селидовому — росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти скинули на Селидове дві керовані авіабомби: пʼятеро людей загинули, вісім поранено, - ФОТО, фото-1



Обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці і промислова будівля.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Селидове
Ольга Романова
редактор
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