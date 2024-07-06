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За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів

За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували 1260 російських окупантів, понад 60 артилерійських систем і 11 ворожих танків. Про це ідеться у повідомленні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб,

‒ близько 549 840 (+1260) осіб, танків ‒ 8153 (+11) од,

‒ 8153 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18) од,

‒ 15629 (+18) од, артилерійських систем – 14897 (+66) од,

– 14897 (+66) од, РСЗВ – 1115 (+0) од,

– 1115 (+0) од, засоби ППО ‒ 878 (+0) од,

‒ 878 (+0) од, літаків – 360 (+0) од,

– 360 (+0) од, гелікоптерів – 326 (+0) од,

– 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58),

– 11809 (+58), крилаті ракети ‒ 2351 (+9),

‒ 2351 (+9), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од,

- 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од,

– 20053 (+76) од, спеціальна техніка ‒ 2479 (+6) Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор