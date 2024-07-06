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  • За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
11:11, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1260 російських окупантів

За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували 1260 російських окупантів, понад 60 артилерійських систем і 11 ворожих танків. 

Про це ідеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8153 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15629 (+18) од,
  • артилерійських систем –  14897 (+66) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11809 (+58),
  • крилаті ракети ‒ 2351 (+9),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20053 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2479 (+6)

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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