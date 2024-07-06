16:09, Сьогодні
Надійне джерело
Окупанти обстріляли Українськ та Покровськ на Донеччині: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО
Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Українськ Селидівської громади потрапив під вогонь Смерчів — наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Пошкоджено 4 двоповерхівки і 1 приватний будинок.
Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули, шестеро поранено
Оголошення
17:35, 2 липня
10
21:11, 24 червня
3
17:35, 2 липня
13
17:31, 1 липня
live comments feed...