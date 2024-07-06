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  • Окупанти обстріляли Українськ та Покровськ на Донеччині: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
16:09, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Українськ та Покровськ на Донеччині: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО

Окупанти обстріляли Українськ та Покровськ на Донеччині: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО

Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти обстріляли Українськ та Покровськ на Донеччині: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО, фото-1

Українськ Селидівської громади потрапив під вогонь Смерчів — наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Пошкоджено 4 двоповерхівки і 1 приватний будинок.

Окупанти обстріляли Українськ та Покровськ на Донеччині: одна людина загинула, три поранено, - ФОТО, фото-2



Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Українськ #Покровськ
Ольга Романова
редактор
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