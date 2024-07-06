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У Донецьку автівка влетіла в паркан та перекинулась, - ФОТО
У тимчасово окупованому Донецьку сталася дорожня-транспортна пригода.
У Будьонівському районі Донецька автівка влетіла в паркан та перекинулася.
На разі немає інформації про постраждалих під час автопригоди.
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