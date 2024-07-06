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  • У Донецьку автівка влетіла в паркан та перекинулась, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
16:47, Сьогодні
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У Донецьку автівка влетіла в паркан та перекинулась, - ФОТО

У Донецьку автівка влетіла в паркан та перекинулась, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку сталася дорожня-транспортна пригода.

У Будьонівському районі Донецька автівка влетіла в паркан та перекинулася.

У Донецьку автівка влетіла в паркан та перекинулась, - ФОТО, фото-1

На разі немає інформації про постраждалих під час автопригоди.

У Донецьку автівка влетіла в паркан та перекинулась, - ФОТО, фото-2



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#Донецьк #ДТП
Ольга Романова
редактор
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