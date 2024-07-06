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У Донецьку автівка влетіла в паркан та перекинулась, - ФОТО

У тимчасово окупованому Донецьку сталася дорожня-транспортна пригода. У Будьонівському районі Донецька автівка влетіла в паркан та перекинулася. На разі немає інформації про постраждалих під час автопригоди.





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Ольга Романова редактор