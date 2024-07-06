З Донеччини на Волинь евакуаційний поїзд вивіз ще 69 людей: серед них шестеро дітей, - ФОТО

Черговий евакуаційний поїзд на Волинь прибув сьогодні з Донеччини.

За допомогою органів влади, «Білих янголів», ДСНС та волонтерів 69 донеччан переїхали до більш безпечного регіону. Серед них — 6 дітей та 9 осіб з інвалідністю.





Всі евакуйовані отримали разову виплату в розмірі 3600 гривень — це допомога в рамках спільного проєкту Міжнародної організації з міграції та Укрпошти.





Крім того, сім'ї з дітьми, примусово евакуйовані з прифронтових громад, отримають від ЮНІСЕФ та благодійного фонду «Янголи спасіння» додаткову виплату у розмірі 10800 грн на людину.





Всі громадяни при евакуації отримали безкоштовне харчування, були забезпечені водою, психологічною підтримкою, діти та підлітки отримали тревел-набори та рюкзаки.





Наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 13 липня.