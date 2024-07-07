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  • На Донеччині через пошкодження водогону скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки
Ольга Романова
редактор
11:26, Сьогодні

На Донеччині через пошкодження водогону скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

На Донеччині через пошкодження водогону скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

З 8:00 7 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська,  Дружківки та Костянтинівки.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Знову зазнала пошкоджень ділянка Другого Донецького водогону між 2-м і 3-м підйомами.

Обмеження триватимуть до завершення ремонтних робіт.

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#Слов'янськ #Краматорськ #Дружківка #Костянтинівка #вода #ремонт
Ольга Романова
редактор
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