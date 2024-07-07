11:26, Сьогодні
На Донеччині через пошкодження водогону скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки
З 8:00 7 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Знову зазнала пошкоджень ділянка Другого Донецького водогону між 2-м і 3-м підйомами.
Обмеження триватимуть до завершення ремонтних робіт.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 32 рази обстріляли населені пункти: девʼятеро людей загинули, 16 поранено
Оголошення
17:55, 2 липня
4
11:18, 2 липня
21:38, 4 липня
live comments feed...