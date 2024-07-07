На Донеччині через пошкодження водогону скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

З 8:00 7 липня буде скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Знову зазнала пошкоджень ділянка Другого Донецького водогону між 2-м і 3-м підйомами.



Обмеження триватимуть до завершення ремонтних робіт.

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Ольга Романова редактор