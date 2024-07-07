Рус
  • Головна
  • На Донеччині через обстріли окупантів за добу загинули два мирних жителі та ще вісім поранено
Ольга Романова
редактор
12:15, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині через обстріли окупантів за добу загинули два мирних жителі та ще вісім поранено

Читать на русском
На Донеччині через обстріли окупантів за добу загинули два мирних жителі та ще вісім поранено

За 6 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Українську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. Численних обстрілів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджено будинок, у Костянтинопільському — 4 будинки, у Курахівці — 3 будинки; під вогнем приватний сектор Курахового і околиці Дальнього і Ганнівки. В Українську Селидівської ТГ 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок і 4 гаража. У Новогродівці пошкоджено 5 будинків. У Гродівській ТГ пошкоджено 8 будинків: 5 у Прогресі і 3 у Веселому. У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лиманській ТГ зруйновано 2 будинки у Колодязях, пошкоджено 4 будинки у Зарічному. У Костянтинівській ТГ пошкоджені 5 будинків у Марковому, декілька будинків у Ступочках і Предтечиному.

Бахмутський район. У Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт. Ще 1 будинок і крамниця пошкоджені у Торецьку. У Часовоярській ТГ пошкоджені 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...