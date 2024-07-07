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На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25
На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.
Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця" у Telegtam.
Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу.
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