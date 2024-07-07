На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25

На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця" у Telegtam.



Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу.