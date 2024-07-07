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  • На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25
Ольга Романова
редактор
16:22, Сьогодні

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25

 На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляють в ОСУВ "Хортиця" у Telegtam.

Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу.

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#Донеччина #ЗСУ #Су-25 #знищення
Ольга Романова
редактор
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