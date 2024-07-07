Пушич: Повертаються наші збірники, тож наступного тижня зможемо залучити наш склад у його повному вигляді

– Містере, «Шахтар» зіграв другий спаринг на зборах у Словенії. Як можете проаналізувати його?

– Дуже цікава гра проти надзвичайно складного опонента. Мені в цілому сподобався перебіг подій, за винятком кількох перших хвилин, але потім ми виправилися і гарно діяли на м’ячі. Це нічия, проте в другому таймі ми створили багато хороших моментів і якість гри була дійсно дуже високою. Було кілька порушень, які, на мою думку, рефері мусив помітити, та він їх не побачив. У будь-якому разі я задоволений матчем: була інтенсивність, рух з хорошою ефективністю, тому цей поєдинок можна вважати чудовою тренувальною сесією.



– Які основні вимоги до гравців під час таких матчів?

– Є дві речі. Передусім – інтенсивність гри. Ми повинні працювати над нашою фізичною формою, підготовка має бути на високому рівні. Друге – як ми граємо. Як я сказав, у другому таймі ми покращили гру, і я хочу бачити всі наші головні принципи гри під час матчів – не має значення, чи ми з м’ячем, чи без нього. І зараз ми мали гарну нагоду побачити команду під високим пресингом. Можливо, ми були не в найсвіжішій формі, але я дуже задоволений підходом моїх футболістів до цієї гри.



– Якщо говорити про фізичну форму, то в яких кондиціях зараз гравці?

– Ми на гарному шляху. Маємо цілі, які поставили собі в голові, і вже встигли їх досягти протягом цих двох тижнів та навіть зробити більше. Вважаю, що це чудово. У нас немає травм зараз, ми покращуємо наш фізичний стан, і, як ви могли побачити по грі, команда знаходиться дійсно на дуже високому рівні.



– Перед матчем ви мали теплу зустріч з Дженнаро Гаттузо. Про що встигли поговорити?

– Знаємо один одного дуже-дуже багато часу і грали один проти одного, тому це завжди тепла зустріч. Пожартували, нічого особливого, просто двоє колег, які давно не бачилися.



– Напередодні «Шахтар» презентував нову форму, і ми побачили команду в синьо-жовтій. Як вам?

– Вона неймовірна, я її вже люблю! Маю сказати, що всі три комплекти гарно виглядають, але особливо – ця форма. Я її дійсно сильно люблю, адже в ній приховане велике значення.



– Після матчу з «Хайдуком» ви даєте команді два вихідні. А які плани в подальшому?

– Так, ми дійсно дуже потребуємо цього відпочинку. Команда тяжко працювала і має освіжитися. Приємно, що повертаються наші збірники, тож наступного тижня зможемо залучити наш склад у його повному вигляді. І розпочнемо повноцінну підготовку в максимальному складі разом з його другою частиною, яка ще не була залучена до зборів. Звісно, деякі гравці, які брали участь у матчах за національну збірну, були у відпустці та потребують певного часу на адаптацію. Але, як я і казав раніше, я задоволений підходом та бажанням своїх гравців, тож працюємо за графіком.