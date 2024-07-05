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  • «Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на родинне свято «Trend party» та арт-терапевтичний сеанс
Ольга Романова
редактор
20:28, 5 липня

«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на родинне свято «Trend party» та арт-терапевтичний сеанс

«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на родинне свято «Trend party» та арт-терапевтичний сеанс

«Культурний хаб Донеччина» в межах соціального проєкту «АКТИВНІ ПАРКИ – ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» запрошує дорослих  на спортивні змагання в  веселій та дружній атмосфері, де можна буде не лише позмагатися, але й знайти нових друзів.

6 липня відбудеться родинне свято «Trend party» з показом мультфільму. Спільно з дітками ви зможете зануритися у світ ігор, творчості, спілкування та незабутніх моментів, наповнених радістю та захопленням.

Також буде проведено для дітей та дорослих музично-літературний вечір «Мрій, Кохай, Твори». Неймовірний дует – неперевершена вокалістка Ольга Четвертак і маестро Юрій Балджи подарують свій чарівний виступ.

7 липня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та для дорослих, які постраждали від бойових дій; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим; музичне заняття з Katiko, дудл-арт з Денисом Дрейманом та кінопоказ сучасного фільму.

Чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі  за посиланням https://t.me/culture_space_donetchyna.

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#Донеччина #переселенці #діти #арт-терапія #анімація #Київ
Ольга Романова
редактор
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