«Культурний хаб Донеччина» у Києві чекає переселенців та їх дітей на родинне свято «Trend party» та арт-терапевтичний сеанс

«Культурний хаб Донеччина» в межах соціального проєкту «АКТИВНІ ПАРКИ – ЛОКАЦІЇ ЗДОРОВОЇ УКРАЇНИ» запрошує дорослих на спортивні змагання в веселій та дружній атмосфері, де можна буде не лише позмагатися, але й знайти нових друзів.

6 липня відбудеться родинне свято «Trend party» з показом мультфільму. Спільно з дітками ви зможете зануритися у світ ігор, творчості, спілкування та незабутніх моментів, наповнених радістю та захопленням.

Також буде проведено для дітей та дорослих музично-літературний вечір «Мрій, Кохай, Твори». Неймовірний дует – неперевершена вокалістка Ольга Четвертак і маестро Юрій Балджи подарують свій чарівний виступ.

7 липня заплановані для відвідувачів хабу: арт-терапевтичний сеанс для дітей та для дорослих, які постраждали від бойових дій; абетка анімаційного малювання з Володимиром Ликовим; музичне заняття з Katiko, дудл-арт з Денисом Дрейманом та кінопоказ сучасного фільму.

Чекаємо вас в нашому «Культурному хабі Донеччина», реєстрація на Telegram-каналі за посиланням https://t.me/culture_space_donetchyna.