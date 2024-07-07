Переселенці, житло яких було зруйноване на ТОТ або в зоні бойових дій, зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків.

Зробити це можна буде через застосунок Дія, повідомляє Мінцифри.

Дані з Реєстру стануть основою для репарацій, які росія має заплатити власникам знищеного майна.

Зазначається, що подати заяву до Реєстру можуть власники пошкодженого або знищеного житла, в тому числі й ті, у кого:

• помешкання на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій;

• не зареєстроване право власності в Державному реєстрі речових прав;

• немає акта від місцевої влади про обстеження пошкодженого майна і вони не подавались на програму єВідновлення.

Наразі послуга працює у бета-режимі. Після тестування сервіс буде доступний для всіх. Долучитися до тестування можна за посиланням.

Днями Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук провела нараду, за підсумками якої доручила Мін’юсту, Держгеокадастру та іншим дотичним відомствам напрацювати механізми, які дозволять спростити підтвердження права власності на нерухомість на ТОТ. Це дасть змогу ВПО вносити відомості про зруйноване житло на ТОТ до Реєстру збитків.