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Як зараз виглядає залізничний вокзал у Донецьку, - ФОТО
Так виглядає тепер залізничний вокзал у Донецьку.
Світлини занедбаного залізничного вокзалу у тимчасово окупованому Донецьку оприлюднив журналіст та блогер Денис Казанський.
«Усе закинуто, рейки скоро заростуть лісом. За десять років так і не запустили потяги Класно Росія допомогла…», - написав Казанський.
Нагадаємо, що новий залізничний вокзал у Донецьку було збудовано до «Євро-2012». На його будівництво було витрачено понад 700 мільйонів гривень, і він може за добу приймати до 32,5 тисяч пасажирів. На відміну від повністю знищеного донецького аеропорту, залізничний вокзал трохи постраждав під час боїв у травні та в серпні 2014 року.
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