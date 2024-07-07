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Ольга Романова
редактор
22:09, Сьогодні

Як зараз виглядає залізничний вокзал у Донецьку, - ФОТО

Як зараз виглядає залізничний вокзал у Донецьку, - ФОТО

Так виглядає тепер залізничний вокзал у Донецьку.

Світлини занедбаного залізничного вокзалу у тимчасово окупованому Донецьку оприлюднив журналіст та блогер Денис Казанський.

Як зараз виглядає залізничний вокзал у Донецьку, - ФОТО, фото-1

«Усе закинуто, рейки скоро заростуть лісом. За десять років так і не запустили потяги Класно Росія допомогла…», - написав Казанський.

Як зараз виглядає залізничний вокзал у Донецьку, - ФОТО, фото-2
Як зараз виглядає залізничний вокзал у Донецьку, - ФОТО, фото-3

Нагадаємо, що новий залізничний вокзал у Донецьку було збудовано до «Євро-2012». На його будівництво було витрачено понад 700 мільйонів гривень, і він може за добу приймати до 32,5 тисяч пасажирів. На відміну від повністю знищеного донецького аеропорту, залізничний вокзал трохи постраждав під час боїв у травні та в серпні 2014 року.


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#Донецьк #залізничнийвокзап #Казанський
Ольга Романова
редактор
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