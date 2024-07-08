Ситуація на фронті на ранок 8 липня: протягом доби відбулося 140 бойових зіткнень

Протягом доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Найактивніші бойові дії велися на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генштаб.

За уточненою інформацією, за минулу добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 80 авіаційних ударів, задіявши 111 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, зокрема 110 із використанням реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Білий Колодязь та Вовчанськ Харківської області; Лисичне, Новоселівка Перша, Торецьк, Нью-Йорк, Тимофіївка, Воздвиженка, Прогрес, Іванівка, Вовче та Гродівка Донецької області.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури тощо.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 авіаударів по живій силі противника, уразили один пункт управління, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу та ОВТ окупантів, одну станцію зв’язку Р-441 «Ливень» та одну радіолокаційну станцію «Противник-ГЕ».

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також наші воїни знешкодили 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, один літак Су-25, одну крилату ракету, 31 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Терни, а також Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурмові дії поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Північного та Торецька.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 52 штурмові дії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Чотири атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.