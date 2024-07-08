Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1200 російських окупантів

Протягом доби українські захисники ліквідували 1200 окупантів, 40 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем ворога. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 552 190 (+1200) осіб,

танків ‒ 8171 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,

артилерійських систем – 14966 (+29) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 880 (+1) од,

літаків – 361 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31),

крилаті ракети ‒ 2353 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 2503 (+8). Фото: Генштаб Втрати російських військ Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор