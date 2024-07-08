10:15, Сьогодні
Ремонт водогону на Донеччині завершено: водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки відновлено в повному обсязі
Ремонт Другого Донецького водогону завершено.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Фахівці вже почали заповнювати його водою.
Невдовзі водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки буде відновлено в повному обсязі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині українські десантники в одному бою знищили сім російських бойових машин піхоти, - ВІДЕО
Оголошення
00:57, 2 липня
2
21:11, 24 червня
2
17:14, 1 липня
11:18, 2 липня
live comments feed...