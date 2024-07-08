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  • Ремонт водогону на Донеччині завершено: водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки відновлено в повному обсязі
Ольга Романова
редактор
10:15, Сьогодні

Ремонт водогону на Донеччині завершено: водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки відновлено в повному обсязі

Ремонт водогону на Донеччині завершено: водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки відновлено в повному обсязі

Ремонт Другого Донецького водогону завершено.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фахівці вже почали заповнювати його водою.

Невдовзі водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки буде відновлено в повному обсязі.

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#Слов'янськ #Краматорськ #Дружківка #Костянтинівка #вода #ремонт #водогон
Ольга Романова
редактор
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