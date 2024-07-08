Ремонт водогону на Донеччині завершено: водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки відновлено в повному обсязі

Ремонт Другого Донецького водогону завершено. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Фахівці вже почали заповнювати його водою.



Невдовзі водопостачання до Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки буде відновлено в повному обсязі.

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Ольга Романова редактор