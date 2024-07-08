Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено
Ольга Романова
редактор
10:41, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено

На Донеччині за добу окупанти 16 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено

За 7 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Північному та Гродівці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 людей, у тому числі 15 дітей.

Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків у Янтарному, 2 будинки в Острівському і підприємство у Костянтинопільському. У Гродівській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 15 будинків.

Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено адмінбудівлю, у Плещіївці Іллінівської громади — 1 об'єкт. Під вогнем околиці Лиманської громади.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки; у Нью-Йорку 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 5 господарчих будівель. У Сіверську зруйновано 2 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...