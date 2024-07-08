Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО

Щонайменше 3 людини загинули у Покровську — такі попередні наслідки ранкового удару 8 липня.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні.





Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків.





Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.