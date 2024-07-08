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Ольга Романова
редактор
11:53, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО

Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО

Щонайменше 3 людини загинули у Покровську — такі попередні наслідки ранкового удару 8 липня.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні.

Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО, фото-1



Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків.

Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО, фото-2



Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.

Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Покровськ
Ольга Романова
редактор
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