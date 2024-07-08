11:53, Сьогодні
Надійне джерело
Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині: загинули три людини, - ФОТО
Щонайменше 3 людини загинули у Покровську — такі попередні наслідки ранкового удару 8 липня.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні.
Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків.
Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині українські десантники в одному бою знищили сім російських бойових машин піхоти, - ВІДЕО
Оголошення
00:57, 2 липня
2
21:11, 24 червня
2
17:14, 1 липня
11:18, 2 липня
live comments feed...