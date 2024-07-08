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  • На Луганщині окупанти обстріляли Невське та Макіївку: пошкоджено дорогу
Ольга Романова
редактор
10:16, Сьогодні
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На Луганщині окупанти обстріляли Невське та Макіївку: пошкоджено дорогу

На Луганщині окупанти обстріляли Невське та Макіївку: пошкоджено дорогу

Ворог продовжує завдавати удари по дорогах, якими ми евакуюємо цивільних з Луганщини та підвозимо туди гуманітарну допомогу.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Такого характеру обстріли є постійними, незалежно від того, зафіксовано там рух транспорту чи ні. Окупанти мають наміри зруйнувати залишки дорожньої інфраструктури. Вчора вони застосували реактивну систему «Ураган», пошкодивши на одному з автошляхів асфальтове покриття.

Також у прифронтовому Невському пролунало 15 вибухів. Село потерпало від артилерійського вогню. Руйнувань, переважно, зазнали раніше пошкоджені будинки.

Сусідню Макіївку росіяни обстріляли зі ствольної та з реактивної артилерії. По двох населених пунктах неодноразово запускалися безпілотники.

Міномети різних типів загарбники застосували поблизу Куземівки та Стельмахівки.

Атакував противник в бік Стельмахівки, Андріївки, Невського, Греківки, Макіївки.

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#Луганщина #Невське #Макївка #окупанти #обстріли
Ольга Романова
редактор
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