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  • До "Шахтаря" повернувся бразильський легіонер
Ольга Романова
редактор
12:27, Сьогодні
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До "Шахтаря" повернувся бразильський легіонер

Донецький "Шахтар" перед початком нового сезону продовжує посилювати свій склад.

Як повідомляє пресслужба гірників, у неділю до команди, яка проходить тренувальні збори у Словенії, приєднався Педріньйо.

Нагадаємо, що бразильський півзахисник вже захищав кольори донецької команди, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до Бразилії.

Проте права на футболіста, як і раніше, належали Шахтарю і після перерви він знову готовий допомогти донеччанам.

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#Шахтар #Педріньйо
Ольга Романова
редактор
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