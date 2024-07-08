До "Шахтаря" повернувся бразильський легіонер

Донецький "Шахтар" перед початком нового сезону продовжує посилювати свій склад.

Як повідомляє пресслужба гірників, у неділю до команди, яка проходить тренувальні збори у Словенії, приєднався Педріньйо.

Нагадаємо, що бразильський півзахисник вже захищав кольори донецької команди, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до Бразилії.

Проте права на футболіста, як і раніше, належали Шахтарю і після перерви він знову готовий допомогти донеччанам.