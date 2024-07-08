12:27, Сьогодні
Надійне джерело
До "Шахтаря" повернувся бразильський легіонер
Донецький "Шахтар" перед початком нового сезону продовжує посилювати свій склад.
Як повідомляє пресслужба гірників, у неділю до команди, яка проходить тренувальні збори у Словенії, приєднався Педріньйо.
Нагадаємо, що бразильський півзахисник вже захищав кольори донецької команди, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до Бразилії.
Проте права на футболіста, як і раніше, належали Шахтарю і після перерви він знову готовий допомогти донеччанам.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині українські десантники в одному бою знищили сім російських бойових машин піхоти, - ВІДЕО
Оголошення
17:35, 2 липня
11:18, 2 липня
12:57, Сьогодні
7
live comments feed...