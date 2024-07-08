Воїни ЗСУ знищили російську САУ «Мста-С» на Донеччині, - ВІДЕО

Воїни Сил оборони України знищили самохідну артилерійську установку «Мста-С» російських окупантів у Донецькій області.

Оборонці у телеграмі показали відповідне відео, повідомляє "Мілітарний".

Російську гусеничну САУ знищили за допомогою FPV-дронів під управлінням операторів групи Muramasa 109-ї окремої бригади Сил ТрО.

Український дрон вночі наздогнав її під час руху автодорогою та уразив на покровському напрямку.

Росіяни саме переміщувалися на свою вогневу позицію для здійснення обстрілів українських захисників.

Після влучання одного або кількох FPV ворожа «Мста-С» загорілася. Полум’я охопило всю артилерійську установку, що призвело до її знищення. Що сталося з російським екіпажем, невідомо.

«Знищено САУ 2С19 «Мста-С». Ворог думав, що вночі вона зможе швидко проїхати та стати на вогневу позицію. Але ми були готові до цього. Дякуємо нашим друзям з фонду «Кіт Муран» за дрони», – розповіли у групі Muramasa.

Оглядачі, які відстежують перебіг бойових дій російсько-української війни, з’ясували, що САУ виявили й уразили поблизу селища Кам’янка Донецької області.