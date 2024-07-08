У суботу з Донеччини до Волинської області відправиться черговий евакуаційний поїзд: як подати заявку

Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 5 липня обов’язкова евакуація здійснюється до Волинської області.

Евакуація до Волинської області здійснюватиметься спеціальним поїздом, 1 раз на 8 днів (13.07; 21.07; 29.07), повідомляє Донецька ОВА.

Щоб врятувати свою родину від постійних обстрілів та безкоштовно виїхати до безпечного регіону необхідно:

залишити заявку за телефоном 0988903318 або 0662856290;

дістатися до місця збору у вашому населеному пункті, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзду у м. Покровськ;

оселитися у Волинській області - це безкоштовно.

Для евакуації тяжко хворих і осіб з інвалідністю просимо телефонувати за номерами: 0800332614, 0997104872, 0993115314, 0961086048.

Влада надає такі соціальні гарантії:

• безкоштовне житло у сільській місцевості в приватних будинках або у закладах комунальної власності (визначених місцями компактного проживання) Волинській області;

• щомісячна виплата допомоги на проживання деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб;

• гуманітарна допомога;

• психологічна допомога;

• медична допомога тощо;

Евакуація — це складно, але необхідно!