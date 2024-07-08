Для переселенців з Донеччини у Кременчуці відкрився гуманітарний центр «Мій Часів Яр»: яку допомогу тут можна отримати

У місті Кременчук Полтавської області, відкрито гуманітарний центр «Мій Часів Яр» який розташовано за адресою: м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, контактний телефон: +380667963505.

Основними напрямками роботи центру є надання гуманітарної допомоги, організація та надання консультацій з питань соціального захисту, пенсійного забезпечення, адміністративних, юридичних, психологічних та інших питань, повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

Для дітей та дорослих відбуватимуться культурно-розважальні заходи, та заходи, спрямовані на підтримку психоемоційного стану: арт-терапія, тренінги, майстер-класи, заняття, цікаві зустрічі тощо.

Гуманітарний центр для мешканців Часовоярської громади працює також у м. Київ.