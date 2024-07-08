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  • Для переселенців з Донеччини у Кременчуці відкрився гуманітарний центр «Мій Часів Яр»: яку допомогу тут можна отримати
Ольга Романова
редактор
22:39, Сьогодні
Надійне джерело

Для переселенців з Донеччини у Кременчуці відкрився гуманітарний центр «Мій Часів Яр»: яку допомогу тут можна отримати

Для переселенців з Донеччини у Кременчуці відкрився гуманітарний центр «Мій Часів Яр»: яку допомогу тут можна отримати

 У місті Кременчук  Полтавської області, відкрито гуманітарний центр «Мій Часів Яр» який розташовано за адресою:  м. Кременчук, вул. Переяславська, 42, контактний телефон: +380667963505.

Основними напрямками роботи центру є надання гуманітарної допомоги, організація та надання консультацій з питань соціального захисту, пенсійного забезпечення, адміністративних, юридичних, психологічних та інших питань, повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

Для переселенців з Донеччини у Кременчуці відкрився гуманітарний центр «Мій Часів Яр»: яку допомогу тут можна отримати, фото-1

Для дітей та дорослих відбуватимуться культурно-розважальні заходи, та заходи, спрямовані на підтримку психоемоційного стану: арт-терапія, тренінги, майстер-класи, заняття, цікаві зустрічі тощо.

Для переселенців з Донеччини у Кременчуці відкрився гуманітарний центр «Мій Часів Яр»: яку допомогу тут можна отримати, фото-2

Гуманітарний центр для мешканців Часовоярської громади працює також у м. Київ.

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#Донеччина #переселенці #Кременчук #гуманітарнийхаб
Ольга Романова
редактор
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