Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1220 російських солдатів та 49 ворожих артилерійських систем. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,

танків ‒ 8178 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,

артилерійських систем – 15015 (+49) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 880 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),

крилаті ракети ‒ 2389 (+36),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 2516 (+13). Фото: Генштаб Втрати російських військ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор