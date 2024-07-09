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За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів
Упродовж доби українські захисники знищили 1220 російських солдатів та 49 ворожих артилерійських систем.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,
- артилерійських систем – 15015 (+49) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2389 (+36),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13).
Втрати російських військ
Фото: Генштаб
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