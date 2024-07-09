Стали відомі суперники "Шахтаря" на зборах в Словенії

"Шахтар" підтвердив проведення ще двох контрольних матчів на літніх зборах у Словенії.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", 11 липня "Шахтар" зіграє контрольний матч із ФК Бачка-Топола (Сербія). Початок о 17-30 за Києвом. Це буде третій спаринг для команди Маріно Пушича у літнє міжсезоння.

У неділю, 14 липня, "Шахтар" проведе товариський поєдинок із турецьким ФК Різеспор. Свисток арбітра сповістить про початок зустрічі о 18-00 за київським часом.

Додамо, що "Шахтар" вже провів два матчі на закордонних зборах. У першому з них команда Марино Пушича розгромила "Сараєво" (4:1), а у другому зіграла внічию з "Хайдуком" (1:1).