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Стали відомі суперники "Шахтаря" на зборах в Словенії
"Шахтар" підтвердив проведення ще двох контрольних матчів на літніх зборах у Словенії.
Як повідомляє офіційний сайт "гірників", 11 липня "Шахтар" зіграє контрольний матч із ФК Бачка-Топола (Сербія). Початок о 17-30 за Києвом. Це буде третій спаринг для команди Маріно Пушича у літнє міжсезоння.
У неділю, 14 липня, "Шахтар" проведе товариський поєдинок із турецьким ФК Різеспор. Свисток арбітра сповістить про початок зустрічі о 18-00 за київським часом.
Додамо, що "Шахтар" вже провів два матчі на закордонних зборах. У першому з них команда Марино Пушича розгромила "Сараєво" (4:1), а у другому зіграла внічию з "Хайдуком" (1:1).
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