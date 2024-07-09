Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено трьох людей, серед них 6-річна дитина, - ФОТО

Сьогодні вдень, 9 липня, росіяни завдали удару по Краматорську — влучили у 9-поверхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені.

Про це повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Три людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська.





Серед поранених є 6-річна дитина — на щастя, у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби.



