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  • Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено трьох людей, серед них 6-річна дитина, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
16:09, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено трьох людей, серед них 6-річна дитина, - ФОТО

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Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено трьох людей, серед них 6-річна дитина, - ФОТО

Сьогодні вдень, 9 липня, росіяни завдали удару по Краматорську — влучили у 9-поверхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені.

Про це повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Три людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська.

Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено трьох людей, серед них 6-річна дитина, - ФОТО , фото-1



Серед поранених є 6-річна дитина — на щастя, у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби.


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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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