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Окупанти обстріляли Краматорськ: поранено трьох людей, серед них 6-річна дитина, - ФОТО
Сьогодні вдень, 9 липня, росіяни завдали удару по Краматорську — влучили у 9-поверхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені.
Про це повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Три людини поранені внаслідок обстрілу Краматорська.
Серед поранених є 6-річна дитина — на щастя, у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби.
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