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Студенти із окупованих територій зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану
Уряд ухвалив постанову, згідно із якою студенти із тимчасово окупованих територій України зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану.
Як пише пресслужба Міністерства освіти і науки України, документ передбачає внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Зміни відтерміновують подання військово-облікових документів осіб, які проживають тільки на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон.
Таким громадянам потрібно подати військово-облікові документи за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану.
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