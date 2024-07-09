Студенти із окупованих територій зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану

Уряд ухвалив постанову, згідно із якою студенти із тимчасово окупованих територій України зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану.

Як пише пресслужба Міністерства освіти і науки України, документ передбачає внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Зміни відтерміновують подання військово-облікових документів осіб, які проживають тільки на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон.

Таким громадянам потрібно подати військово-облікові документи за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану.