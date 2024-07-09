Внутрішні переселенці можуть скористатися послугою «муніципальна няня»

Кабмін розширив категорії родин з дітьми, на яких поширюватиметься ця послуга.

Відтепер це: діти переселенців віком до 3 років (які не мають тяжких хвороб); діти до 6 років, які потребують додаткового догляду; діти до 6 років, у кого один з батьків має інвалідність I чи II групи; та діти, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити функціонування дитячих садочків (Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська, Сумська та Чернігівська області), повідомляє Мінсоцполітики.



Муніципальна няня – це будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа на спрощеній системі оподаткування, яка надає послугу з догляду за дитиною. З нею укладають відповідний договір. А уряд відшкодовує батькам частину зарплати няні. Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування у 2024 році – 7 100 гривень.

Дія Постанови поширюється на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців, після його припинення чи скасування.

