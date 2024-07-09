«Шахтар» підписав контракт з хорватським гравцєм бундесліги

Захисник Бартол Франьїч 8 липня офіційно став гравцем «Шахтаря».

24-річний хорватський центральний захисник став гравцем «Шахтаря», перейшовши з «Вольфсбурга» на правах оренди до завершення сезону-2024/25. За умовами договору донецький клуб матиме право викупу футболіста.

Бартол Франьїч – вихованець загребського Динамо, за головну команду якого дебютував у липні 2020 року. Загалом провів за клуб 82 матчі (1 гол, 4 асисти), тричі ставав чемпіоном Хорватії (2020, 2021, 2022) та вигравав Кубок Хорватії (2021). Влітку 2022 року перейшов до німецького "Вольфсбурга", за який зіграв 6 поєдинків. У сезоні-2023/24 виступав на правах оренди за Дармштадт (20 матчів, 1 асист).

Додамо, що Франьїч також грав за юнацькі збірні Хорватії різного віку. У складі молодіжної збірної Хорватії U21 провів 15 матчів та забив 1 гол.