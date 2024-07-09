Соціальний проєкт "Грузар" пропонує безкоштовний переїзд чи перевезення речей для переселенців

Соціальний проєкт "Грузар" пропонує безкоштовний переїзд чи перевезення речей учасникам бойових дій та внутрішньо переміщеним особам.

Про йдеться на сайті проєкту.

"У березні 2024 року громадська ініціатива "Грузар" розпочала реалізацію програми допомоги найуразливішим сім’ям ВПО та сім'ям учасників бойових дій, які постраждали від російської агресії. У 2024-25 роках проєкт планує надати допомогу близько 3000 сімей. Допомогу отримають родини, які заповнять онлайн-анкету на сайті та нададуть підтвердження статусу ВПО або УБД. Упродовж двох місяців «Грузар» надає послуги переїзду, транспортування чи вантажників для потреб цих сімей. У 2022-23 роках допомогою скористалося близько 1500 родин (понад 5000 людей)", - повідомляють ініціатори проєкту.

Для подачі заявки уважно заповніть онлайн-анкету по посиланню.

Зверніть увагу, що заповнення анкети не гарантує отримання допомоги. У разі великої кількості заявок, компанія в першу чергу буде надавати допомогу найбільш нужденним сім'ям. Якщо вам потрібна допомога у заповненні анкети або виникли інші запитання, зверніться за номером підтримки:+380 93 990 18 91Пн-Пт (10.00-18.00).