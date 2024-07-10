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За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1100 окупантів, 3 ворожі засоби ППО та 36 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб,

танків ‒ 8180 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15715 (+11) од,

артилерійських систем – 15051 (+36) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 883 (+3) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11973 (+51),

крилаті ракети ‒ 2389 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20269 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 2531 (+15).

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