Таємний "інвестор" у "ДНР" хочет вкласти у віджатий Донецький електротехнічний завод більше 130 мільйонів рублів

У "ДНР" повідомили, що неназваний "інвестор" хоче відремонтувати цех ливарного виробництва Донецького електротехнічного заводу за 134 млн. рублів.

Про це 10 липня пишуть місцеві пропагандисти, посилаючись на так звану "Корпорацію розвитку Донбасу".



«Державне унітарне підприємство ДНР „Донецький електротехнічний завод“ спеціалізується на виробництві та капітальному ремонті електроустаткування. Для реанімації ливарного виробництва передбачено відремонтувати будівлю ливарного цеху площею 1500 кв. метрів. Сума інвестицій складе 134,25 млн рублів», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на початковому етапі планується створення 75 робочих місць, при виході на номінальну потужність – 500-550. З них 15% складуть інженерно-технічні працівники та управлінський персонал.