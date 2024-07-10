На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загтинула, сім поранено

За 9 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Торецьку. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 126 осіб, у тому числі 11 дітей.

Покровський район. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка, Гірник, Дальнє та Успенівка — без жертв. Селидове зазнало удару FPV-дроном. У Мирнограді зруйновано складське приміщення, пошкоджено 14 приватних будинків.



Краматорський район. У Краматорську поранено 5 людей, у тому числі 1 дитину. Костянтинівці пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду.



Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджені 8 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. Ще один будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.