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За добу захисники України знищили 59 російських артилерійських систем

Упродовж доби українська армія знищила 59 ворожих артилерійських систем та 3 російські засоби ППО. Такі дані наводить Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 555 620 (+1110) осіб,

танків ‒ 8182 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15732 (+17) од,

артилерійських систем – 15110 (+59) од,

РСЗВ – 1119 (+4) од,

засоби ППО ‒ 886 (+3) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12009 (+36),

крилаті ракети ‒ 2392 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20325 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2535 (+4).

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